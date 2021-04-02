【太魯閣出軌】台鐵事故51死 檢察官：仍有遺體卡軌、2袋屍塊待確認 19:002021/04/02 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮地檢署檢察長俞秀瑞表示，現場至少50死，因為還有半具遺體卡落車體與軌道間，以及2袋屍塊待釐清身分。（中天新聞提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣408次於2日上午9時出軌，為死傷最嚴重的鐵路事故。(圖/中新社) 台鐵半世紀已最嚴重的死傷事故，太魯閣408次於花蓮大清水隧道出口，共造成51人死亡；對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，希望廣傳電話03-8462119，分機6067、6068，提供民眾查詢是否有家屬受困或傷亡。余秀瑞也指出，現場至少50死，因為還有半具遺體卡落車體與軌道間，以及2袋屍塊待釐清身分。(持續更新) 【太魯閣出軌】台鐵花蓮出軌事故 6醫院最新141傷者名單 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌意外 蔡清祥指示犯保協會啟動關懷 (中時新聞網) #太魯閣 #檢察官 #花蓮 #台鐵 #出軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【太魯閣出軌】乘客驚憶撞擊瞬間：屍體在旁邊 有人卡住有人昏迷 12:402021/04/02 生活 【太魯閣出軌】摸黑逃命「身邊都屍體」 第7車倖存旅客回憶驚魂瞬間 13:222021/04/02 生活 【太魯閣出軌】還原撞擊瞬間 8車生還者：車廂哀嚎慘叫轉為一片寂靜 17:292021/04/02 生活 【太魯閣出軌】4縣市消防局前往馳援 至少有36人無生命跡象、44人輕重傷送醫 13:482021/04/02 生活 奇案／重刑犯逃死假釋！狠殺舞小姐大卸7塊 「台北開到桃園」屍塊一路丟 07:482021/04/02 社會 【太魯閣出軌】花蓮太魯閣號出軌 高檢署指示北檢、宜檢急派3法醫支援 13:272021/04/02 生活 【太魯閣出軌】太魯閣過隧道影片曝 網嘆駕駛根本冤死：來不及反應 16:262021/04/02 生活 奇案／「冤魂拉我腳」秒尋獲下半身！焚化爐離奇故障 屍塊「桃園漂回台北」找回全屍 07:482021/04/02 社會 奇案／北市河濱公園驚見殘肢！垃圾袋藏「女性雙手」他嚇傻 最難分屍案偵破 07:482021/04/02 社會 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡 北檢派2法醫趕赴花蓮支援 12:442021/04/02 生活 【太魯閣出軌】搭火車坐哪最安全？專家揭真相：保命姿勢超重要 14:462021/04/02 生活 生活熱門新聞 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 台鐵最慘事故51死！罹難者最小6歲 2司機員殉職 - 生活 【太魯閣出軌】台鐵花蓮出軌事故 6醫院最新141傷者名單 - 生活 她把好市多葡萄乾冷藏 打開後一看崩潰求救 照片曝光萬人笑翻 - 生活 害太魯閣號51條命 網怒起底釀禍工程車背景有驚人發現 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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