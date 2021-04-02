台鐵太魯閣408次於2日上午9時出軌，為死傷最嚴重的鐵路事故。(圖/中新社)

台鐵半世紀已最嚴重的死傷事故，太魯閣408次於花蓮大清水隧道出口，共造成51人死亡；對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，希望廣傳電話03-8462119，分機6067、6068，提供民眾查詢是否有家屬受困或傷亡。余秀瑞也指出，現場至少50死，因為還有半具遺體卡落車體與軌道間，以及2袋屍塊待釐清身分。(持續更新)

(中時新聞網)