新竹市兒藝節2日晚上舉辦「魔燈大州廳」光雕展演，邀請黃子佼擔綱主持，光雕秀結合新竹州廳、警察局、消防博物館與林務局新竹林區管理處4棟建築物，讓大家欣賞古蹟群在絢麗光影中化身玻璃宮殿、月光森林與未來城市。

市長林智堅表示，他推動步行城市、新竹好行等政策，經由整體步行環境整理，積極透過跨公私部門合作，讓古蹟原貌及立面重現，希望整體光環境設計的光雕秀，更添夜間風采，讓大家以不同角度欣賞古蹟的美。

擔綱開幕主持人的 黃子佼表示，古蹟結合光雕完全展現新竹市的城市美學，很難得在政治人物身上看到文化人創作的堅持與美學的品質，林智堅市長可說是專業的市政藝術工作者，塑造出很典雅、有質感的新竹市。

光雕秀中，虎劇團運用LED科技元素揭開序幕，將科技元素加入民俗技藝溜溜球與扯鈴，呈現光線快速舞動的美感。

接著在光雕投影變化下，州廳化身成玻璃宮殿、月光森林與未來城市，光雕動畫在新竹州廳、警察局、消防局、林務局各棟建築之間跳躍，讓民眾目不暇給跟著360度旋轉，享受新竹市首創的古蹟光雕環繞視覺饗宴。

市府表示，「魔燈大州廳」光雕秀從2至5日的每晚6時30分至9時30分，在新竹州廳等4座建物上演，每場4分鐘，每半小時一場光雕秀。另外，提醒民眾防疫不鬆懈，請提早前往「最佳觀看區」，並配戴口罩，依循現場工作人員指示，由3處入口進場，配合實聯制、量測體溫、酒精消毒。

(中時 )