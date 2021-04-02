【LIVE直播】太魯閣出軌事件 運安會記者會說明｜2020.04.02

一列太魯閣號408次列車，今從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生重大傷亡事故。目前已造成54人死亡、逾80人受傷，另外還有200多人卡在車廂內等待救援。運安會晚間召開記者會，對於外界懷疑是故肇因為隧道旁工程車未拉手剎車，滑落邊坡，撞上太魯閣號列車造成出軌，運安會表示，工程車仍在現場沒有移動，但現場殘骸是打空檔狀態，目前有近20位調查官在現場會同檢察官採證，會從車上機械系統調查，確切原因需等鑑定資料出爐確認後，再向外界做完整說明。目前不排除是氣候和人為因素。

運安會提供。(圖/中時新聞網)

運安會2日晚間舉行記者會，運安會主委楊宏智表示，目前已完成的調查部分為，已在現場建立指揮所，完成基本資料蒐證(車輛停車處、滑落處、軌道刮痕/扣件/軌枕破壞，第一、二列車、列車長訪談)，正查扣1、8車CCTV(監視系統)和ATP及TCMS。目前已在現場進行事故客車車廂破壞掃描及建模，並派出UAV測繪航照。

運安會提供。(圖/中時新聞網)

對於有邊坡施工工人轉述老闆說法聲稱「車輛有用石頭擋住」，運安會說，目前正勘查車輛，僅用石頭擋住作法是否是可以接受的方式，工程為何未設圍籬問題是關切問題之一。運安會強調，目前已取得工程公司與台鐵的完整合約內容，會詳細調查工程公司與台鐵之間有無足夠作為。

運安會提供。(圖/中時新聞網)

至於現場列車有沒有剎車，運安會表示，目前2位司機都已經罹難，無從得知有無剎車，目前僅能從現有事證判斷，包括車輛停車處、滑落處、軌道刮痕/扣件/軌枕破壞等。

有記者提問，是否與環境因素、包括土質鬆落影響？運安會說，要看前幾天有無大雨、積水，導致土石滑落，需視邊坡地質及地形判斷，不排除環境影響，目前在做完整採證 會納入調查範圍。

運安會強調，調查過程會由事故相關單位，主要是承包工程公司、台鐵局、鐵道局、交通部、太魯閣製造商等相關單位代表，共同組成調查團隊，應用相關技術調查和分析，目前無法完全確認事故原因。

目前已完成的部分，是以在現場建立指揮所，完成基本資料蒐證(車輛停車處、滑落處、軌道刮痕/扣件/軌枕破壞，第一、二列車、列車長訪談)，正查扣1、8車CCTV(監視系統)和ATP及TCMS。目前已在現場進行事故客車車廂破壞掃描及建模，並派出UAV測繪航照。

(中時新聞網)