花蓮縣大清水隧道2日發生台鐵太魯閣嚴重出軌事件，已造成超過50死、上百人受傷；富邦人壽指出，已迅速掌握此起重大事故傷亡名單，截至下午6時，經查已掌握資訊，共有22名富邦人壽保戶，包括12名傷者與10名身故者，身故總保額為1,504萬元。

富邦人壽指出，於第一時間成立「關懷應變小組」致以最深切的慰問，祈願旅客及救災平安，除了啟動多項緊急關懷服務措施，亦提供保戶20萬元身故慰問金，及住加護病房5萬元、一般病房2萬元、受傷未住院5千元，以表關心。

針對此次嚴重事故，富邦人壽啟動保戶緊急關懷服務，採快速快速理賠處理、加速審核作業，包括：「快速理賠」、「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「保單補發免工本費」、「房貸優惠還款諮商」等應變措施。以下即為針對受災保戶所提供的協助：

(一)快速理賠：簡化理賠手續，對於重大突發事件導致身故，經確認身故可配合受益人需求快速處理，文件後補，對於住院保戶則採取快速理賠為首要原則。此外，如有受傷保戶入住花蓮慈濟醫院，亦可申請保險金抵繳住院醫療費服務，讓受傷保戶免於奔波、安心養病。

(二) 續期保費緩繳：受傷保戶其保費之應繳月為110年3月至110年7月者，提供保費緩繳6個月。

(三) 保單借款利息緩繳：受傷保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為110年3月至110年7月者，得以寬延6個月繳息。

(四) 保單補發免工本費：依現行保單補發作業程序填寫保單變更申請文件，並載明為「花蓮太魯閣事故之保戶申請保單補發免收工本費」，經確認後得免收補發之工本費。

(五) 房貸優惠還款諮商：專人提供事故房貸客戶研擬紓困或展延之優惠還款計劃方案，請電洽24小時客戶服務專線或於上班時間撥打房貸客戶服務專線：02-2769-2827分機22240~22243。

富邦人壽主動協助保戶及其家屬處理後續相關事宜，讓保戶在最需要心理安慰及生活照護時能即時獲得實質協助。若民眾如需進一步瞭解服務內容，可撥打24小時保戶服務專線0809-000-550，協助保戶辦理理賠及提供各項服務措施。

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