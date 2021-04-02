「從小看大」的俗語若會成真，快幫家裡的「小金牛」教育理財觀念，且規劃銀行帳戶設立。台新銀行以大數據統計分析，YBO（Young Banker Officer）兒童會員中，金牛座的存款成長幅度更高，最具有成為小富翁的潛力！

在台新銀行的大數據中，金牛座小朋友的存款成長可以高出一般小朋友約10%，該行分析，金牛座的務實、沉穩，也喜歡穩定累積財富的性格，果然從小就開始形成。此外，台新銀行也從YBO兒童會員資料中再發現，摩羯座、雙魚座及天秤座的小朋友，冠居小富翁排名前三位。

台新銀行客群經營處副總楊郁敏表示，一年一度兒童節即將來臨，建議家長準備的兒童節禮物，可以是讓孩子趁早學習正確的理財觀念，替孩子開立兒童帳戶、做好完善的財務規劃，傳承給孩子終身受用的寶貴理財知識。

楊郁敏指出，從YBO會員資料也可以看出，超過65％的YBO兒童會員年齡為12歲以下的小朋友，家長們多即早已為孩子進行財務規劃，只是也看到多數父母為子女選擇的理財工具偏向保守，資產配置以保險為主，其次則為定存。

楊郁敏建議，想要有紀律的累積教育基金，建議設置專款專用的獨立帳戶，並定期檢視，避免因臨時資金調度需求而挪用，也可透過基金定期定額、小額投資、風險分散的特性穩定累積財富。

(工商 )