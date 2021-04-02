隨著陸美貿易戰、5G時代來臨，以及百年難見的新冠疫情帶動遠端經濟，半導體需求進入史無前例的擴張階段，車用半導體嚴重缺貨，更讓擁有強大工業基礎的國家意識到台灣半導體產業的重要性。不過，台灣位處高地緣政治風險的地區，據外媒報導指出，美日政府正在討論，如何建立一條非台灣等地區的半導體生產供應鏈。

《經濟學人》今年初曾表示，如同20世紀全球經濟對石油的需求，讓荷姆茲海峽成為重要戰略地位，恐怕這條經濟命脈已經轉移到台灣與南韓生產晶片的少數科學園區。全球每年目前生產超過1兆片晶片，應付應用愈發增加的電子裝置，例如一輛電動汽車所安裝的晶片就達3千片晶片，更遑論AI演算以及大數據運算所需的伺服器、高效能運算晶片，讓工業機器與晶片需求進一步提高。

文章提到，台灣已經承擔全球5分之1的晶片產能，若只看先進技術，更是高達一半，台積電目前在晶圓代工領域的市占率高達54%，若加上聯電等其他台廠，更是突破6成。

不過，據外國財經媒體報導，大陸對台灣的武力威脅不斷擴張，大陸歐盟商會主席Joerg Wuttke警告，地緣政治緊張，恐怕導致晶片短缺問題頻繁發生，甚至還警告，依賴台灣半導體的程度已經達到危機等級。

據《日經亞洲評論》報導，美國與日本政府擔憂半導體生產集中在台灣等特定地區，雙方也針對大陸半導體生產感到憂心。報導提及，美國可能找上日本合作，限制對大陸出口半導體生產材料與相關設備，川普時代曾推出華為禁令，造成大陸半導體自主化重大阻礙，但擁有關鍵性半導體材料的日本，卻對大陸沒有祭出過相關制裁。

預計雙方將打造一條不包括台灣、大陸的半導體供應鏈，確保分散風險以及強健供應網絡的重要性。拜登政府本周推出2.25兆元大基建計畫，其中有500億美元用於美國本土半導體生產補助，全球晶圓代工龍頭台積電去年就宣布赴美國亞利桑那州投資約120億美元、建設一座12吋晶圓廠，用以生產5奈米製程，除了能就近與客戶討論，更透過全球布局，降低供應鏈風險。

台積電面對國際局勢變動，除了赴美設廠，也在今年農曆年前宣布，將赴日本設置先進封裝技術研發中心，資本額不超過186億日圓，用以3DIC材料研究。歐盟日前表示要降低半導體的海外依存度，多國也共同簽署聯合聲明，計畫擴大投資半導體產業，甚至點名台積電、三星等擁有先進製程技術的晶圓代工大廠，顯見各國開始意識到建立本土晶片製造供應鏈的重要性。

(中時新聞網)