大陸女星古力娜扎是維吾爾族美女，在一次選美活動中以盛世美顏獲得關注，也是知名學府北京電影學院畢業，一出道就被封為「新疆維納斯」；娜扎踏入演藝圈10年，演技卻被認為不及格，但近日她曬出一系列美照，神級側顏讓網友全看呆，驚呼「根本360度零死角」。

近年古力娜扎有多部影視作品，幾乎馬不停蹄地拍戲，不時也出席各大時尚活動，今（2）日她在微博分享一組美照，表示「提前進入夏天」，畫面中她僅穿著黑色細肩帶洋裝，在床上擺出各種姿勢，展現360度零死角的顏值。

近日古力娜扎曬出一系列美照，神級側顏讓網友全看呆，驚呼「根本360度零死角」。(圖/ 摘自古力娜扎微博)

而幾張照片中，娜扎側顏的角度震驚不少人，飽滿的額頭、堅挺的鼻樑、精緻的唇峰和完美的下頜線，甚至有網友驚呼「白到發光」，紛紛被娜扎的側顏美得不要不要，一一讚嘆「娜扎雖然演技不行，但是顏值還是非常可的」、「她的側顏簡直無敵，清純的美完全就是言情小說女主角」、「看一萬遍都覺得美」、「讓我心動的模樣」。

古力娜扎在2011年參與胡歌、劉詩詩主演的電視劇《軒轅劍之天之痕》，雖然不是主角但驚人的美貌讓她獲得關注，接著馬上有許多戲劇工作，在演技方面仍被一些網友認為有很大進步空間；另外，娜扎和男星張翰曾有一段戀情，兩人後來因工作忙碌因素，宣告和平分手。

(中時新聞網)