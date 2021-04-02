台灣公營金融機構比率之高，財信傳媒董事長謝金河認為，簡直跟共產極權國家沒有兩樣，政治的手一直在銀行體系，不管是國民黨執政、還是民進黨執政都沒改善，這幾年，台灣的官股銀行每況愈下，三商銀市值全部加起來只有7044億元，比30年前還少。阿扁時代，一度要把官股銀行民營化，結果弊案四起，此後金融機構民營化再也沒有人敢提！

謝金河在臉書發文表示，最近官股銀行頻頻出事，財長蘇建榮，金管會主委黃天牧在立法院都被立委們K，黃天牧主委及蘇建榮部長都要求官股銀行螺絲要栓緊一點，其實問題出在台灣公營金融機構比率之高，簡直跟共產極權國家沒有兩樣，官股銀行董事長，總經理換來換去，政治的手一直伸在裡面，不管是國民黨執政，還是民進黨執政，這個狀況都沒有改善。阿扁時代，一度要把官股銀行民營化，結果弊案四起，此後金融機構民營化再也沒有人敢提！

他提到，近期將全部金控公司市值、本益比整理了一下，發現有很多好玩的數字。

一是、台灣的官股銀行每況愈下，1990年的時候，彰銀、一銀、華南銀行股價都上千元，每一家市值都超過3000億元，當時新銀行還沒有誕生，結果到今天，第一金市值2830億元、華南金2397億元、彰化銀行1817億元，三商銀市值全部加起來只有7044億元，比30年前還少。最可憐的是彰化銀行，官股與台新金拚經營權，且經營權大多數都在官方，但這十幾年下來，彰銀先天失調，後天不良，現在彰銀市值比第一金少1千億元，這是兩敗俱傷。他透露，一直勸吳東亮不要與官鬥，集中全力把台新金做大。

二是、這30年來，國泰金、富邦金愈來愈強大，國泰金市值6315億元，富邦金5915億元，已遙遙領先群雄，今年富邦金展現更大企圖心，很有機會超車國泰金。這些年，很多人批評台灣的金融版圖都掌握在吳辜蔡家手上，前兩名的兩個蔡加起來1.223兆，更加無人可擋。

不過辜家不能小看，老大仲諒的中信金4260億元，老二仲瑩的開發金1572億元，這其中，很少人知道的辜家三少爺仲立是黑馬，中租迪和頻創佳績，股價漲到200元，市值2721億，三商銀有兩家不是中租的對手。把辜家三兄弟的版圖加起來，市值8553億元，這個江山絕不可小看。

這些年沒有什麼進展的是吳家，以壽險為主的金控市值都很大，只有新光金很小，市值只有1185億元，而台新金也只有1462億元，吳家兩兄弟的金控市值只有2647億，已變成金控的小咖。

三、1991年王建煊開放銀行新設，這些年最了不起的是玉山金，靠自己努力，現在市值3280億元，已經是第五大市值金控公司。另一家是元大金，經過風雨，元大金控漸茁壯，元大金市值2719億，只輸合作金庫不到100億元，是第8大市值的金控公司。不過，元大金市值小輸中租，元大馬家可能不太服氣。

謝金河強調，這些年，金融業PE（本益比） 及PB（股價淨值比）值都有改善，逾放比也有效改善，看起來公股銀行要加油，因為市值愈來愈邊緣化，政治力愈是伸入銀行體系，這是政商勾結的源頭，銀行一定不會好！

(中時新聞網)