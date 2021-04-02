長榮長賜號在蘇伊士運河解困，卻衍生出許多賠償問題，惠譽國際信評指出，整個事件的損失涵蓋許多層面，有救援公司沒有作到承諾的違約，有貨櫃輪船體本身的財產索賠，貨櫃上貨物的損失索賠，也有蘇伊士運河管理局本身的收入損失索賠，惠譽估計損失至少達數億歐元，「這些損失中的很大一部分，可能將由全球再保險公司小組進行再保險處理理賠！」

惠譽國際信評為許多國際保險集團進行企業信用評等評估。對於長賜號事件，惠譽國際由美國評等分析師團隊發布報告，並表示，該次重大損失事件對再保險公司的信用狀況，應該是中立的，至多是會給全球再保險公司的今（2021）年上半年收益帶來新的壓力。

全球再保險業今年來的運氣不太好，迄今已發生多件天然大災難，如美國冬季風暴、澳洲洪水，以及新冠疫情大流行相關的其他損失。長賜號在蘇伊士運河道上以及因此導致的全球航運中斷，可能會給再保險業造成重大損失，會減少全球再保險公司的今年收入，但不會嚴重影響公司的信用狀況，且估計貨櫃輪船的海上再保險價格將進一步上漲。

惠譽指出，全球再保險公司去年支付了許多新冠疫情相關的索賠準備金，導致收益嚴重下降。但是，財產險和再保險的價格因此大幅上漲，相關公司的基本業績有所改善，及至2020年底，全球再保險業的資本狀況仍然非常強勁。2021年災難性事件的一再發生，已給商業保險和再保險市場帶來更多壓力，估計更容易刺激市場價格進一步上漲。

(工商 )