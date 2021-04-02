今天是清明連假頭一天，卻發生台鐵太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道發生出軌事故，造成多人死傷，中職賽事兩地開打，賽前舉辦默禱儀式，為逝者默哀、傷者祈福。（季志翔攝）

今天是清明連假頭一天，卻發生台鐵太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道發生出軌事故，造成多人死傷，中職賽事兩地開打，賽前舉辦默禱儀式，為逝者默哀、傷者祈福。（季志翔攝）

賽前落後1場勝場差的中信兄弟，今天推出洋投德保拉搶勝，在他8局僅失1分好投帶領，加上潘志芳達成生涯百安的2分炮助拳，以6比1擊敗富邦悍將，中止3連敗也再度與富邦並列領先。

今天是清明連假頭一天，卻發生台鐵太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道發生出軌事故，造成多人死傷，中職賽事兩地開打，賽前舉辦默禱儀式，為逝者默哀、傷者祈福。

德保拉本季前2次先發都替球隊搶下勝利，今天他也被賦予止敗任務，前6局他表現虎虎生風，只被富邦敲出2支零星安打、另有1次保送站上壘包，7局下雖碰上亂流，被高國輝敲出陽春炮，但仍繳出8局失1分的優質先發。

兄弟打線則是在2局上突破富邦先發投手陳仕朋，1出局後張志豪敲出二壘安打，陳子豪補上1支安打先馳得點，隨後潘志芳又敲出右外野2分炮，達成生涯百安里程碑，兄弟該局一口氣打了10人次才結束，攻下4分大局奠定勝基，終場就以5分差擊敗富邦。

德保拉此役先發8局，投出5次三振、2次保送，僅被敲4支安打、失1分，獲選單場MVP；富邦陳仕朋6局失4分皆集中在第2局，雖然他後來回穩，無奈打線遭到封鎖，承擔敗投。

中信兄弟潘志芳敲出2分炮，同時也是生涯百安。（季志翔攝）

(中時 )