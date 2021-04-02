九份老街是外國觀光客必訪的台灣景點，日本諧星西野亮廣多次造訪當地觀光，在自創繪本《煙囪小鎮的普佩》中，也以九份街景為參考素材，打造熱鬧又詭麗的煙囪小鎮。近來由製作著名動畫電影《惡童當街》及《海獸之子》的製作公司操刀，改編為同名動畫電影，在日本創下破億票房，並獲得日本電影學院獎優秀動畫作品獎。電影近期於台上映。

西野亮廣除是電影原著外，同時也擔任電影總指揮角色。他表示，自己從搞笑藝人出道，轉為繪本作家，現在又嘗試製作電影，真的轉職過很多次，但每當要挑戰不同職業的時候，總會被很多人說「你不可能成功的啦」，「這部作品就是把我所遇過的、這樣的經歷，具象化的呈現出來。」

小男孩魯必奇如是西野亮廣的化身。小鎮充斥高高低低的煙囪，竄出源源不絕的黑煙，讓人看不見藍天，以為天空本來就沒有太陽、沒有月亮也沒有星星。但魯必奇深信失蹤父親曾說過的「星星」傳說，儘管因此遭受其他居民排擠，但仍不放棄，與同樣被孤立的垃圾人普佩為伍，踏上尋找星星的旅程。

煙囪小鎮可見參考自九份的燈籠元素。西野亮廣表示，在構思場景時，即希望做出能代表亞洲的場景，九份就體現這點。日本許多動畫電影是從本身有知名度的漫畫或電視動畫改編而成，但《煙囪小鎮的普佩》是從繪本開始，可說在幾乎沒任何人知道的情況下起跑，是過程中較為艱辛的一點。

動畫電影中以萬聖節精彩歌舞為開端。導演廣田裕介表示，一般製作動畫會先決定好場景配置與拍攝角度，然後設計角色動作，再把圖串接起來，最後加上音樂。但這段精彩歌舞的幕後過程卻和一般程序完全相反，團隊首先製作了音樂，接著做舞蹈編排的設計，使用動態捕捉的技術幫CG角色們加上動作後，最後才決定場景配置跟分鏡。如此也能將歌舞氣氛打造更完整。

(中時 )