交通部台灣鐵路管理局副局長馮輝昇針對太魯閣出軌事故做出回應。（截自中時新聞網直播）

【LIVE直播】太魯閣號出軌事件 台鐵最新記者會說明｜2020.04.02

台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌死傷事故，造成50死。對此，交通部台灣鐵路管理局晚間召開記者會說明，公布死亡賠償金額將以540萬元作為基準，其中包含精神撫慰金、行車事故賠償與台鐵特別賠償金，並提供2支客服電話，提供家屬詢問，分別為0800-765-888、客服中心02-2191-0096。

交通部台灣鐵路管理局副局長馮輝昇針對事故作出基礎說明，撞擊點為清水隧道的北口，事故時間為上午9時28分，而事故受影響的範圍為，東正線中斷，西正線單線雙向通行。

馮輝昇指出，台鐵進行邊坡整治，承辦工程商東新營造公司李姓主任今日早上開著工程車巡視工地並停放於邊坡，疑似是車輛未做好緊韌的作業，導致溜逸至鐵軌，撞擊到太魯閣號，而4車至8車還滯留隧道。

媒體問及，根本造成如此重大死亡的原因為何，是否為未設置圍籬所致？台鐵局回應，鐵路圍籬部分，在行車安全6年改善計畫已有編列預算設置，事件發生地點是在山側的邊坡防治工程，溜逸的路徑是沿著施工便道進入陣線，圍籬已有持續設置，但需要並配合相關環境才能做處理。

媒體再問及，車輛如何一路溜逸至鐵軌？馮輝昇回應，已請運安處協助調查，將會調閱列車監視錄影機再確認實際狀況。

據消防署晚間9時更新資訊，死亡人數調整為50人（司機員1人、助理司機員1人、乘客48人），受傷人數為146人（2名日籍、1名澳門籍）。

(中時新聞網)