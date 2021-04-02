city’super看好近一年歐美食材需求量年增3成，搶搭清明兒童連假商機，讓消費者趁連假用味覺遊歐洲，14日前舉辦「義起慢食光」，祭出上百項歐洲商品「買1送1」、「1+1」優惠，並以國人喜愛的歐洲國家義大利食材為主打，逾50款歐洲獨家新品像是通路獨賣手工義大利麵及醬料、天然氣泡水等首度登場。

這次首度登場的新品，包括city’super自有品牌特幼全蛋手工義大利麵、city’super自有品牌手工番茄醬、義大利五大啤酒之一Angelo Poretti沛雷帝啤酒、義大利羅馬之泉氣泡飲、義大利Artigiani del Tartufo職人黑松露菌菇醬等，不出國也能享受義大利人文風情及美食。（未滿18歲請勿飲酒）

義大利進口百年歷史品牌VICENZI維西尼糖粉酥皮千層酥、奶油夾心酥餅1包125g原價80元，2包特價129元。（city’super提供）

根據city’super銷售統計，近一年每到連續假期總是以國外零食、進口咖啡粉、豆等沖泡飲品、及啤酒果汁等盤踞銷售排行榜，推估與連假出遊或在家追劇有高度的零食飲品需求所致，尤以氣泡水銷量進一年最為顯著，光是連假期間與平日相比銷量倍增。city’suepr看準此商機，祭出義大利、啤酒、千層酥餅等休閒零食飲品讓消費者選購。

(中時 )