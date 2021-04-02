台鐵408次太魯閣號2日上午發生嚴重出軌事件，目前已有51人不幸喪命、146人受傷。雖然事發原因應與邊坡防護工程業者有關，但日本《產經新聞》指出，台鐵長期存在安全管理問題，預料本次也難逃外界的嚴格檢視。

《產經新聞》表示，雖然台鐵在事故發生後，迅速將矛頭指向執行邊坡防護工程的業者，強調在未施工時，工程車不應停在邊坡上，準備向包商義祥工業社求償。不過可以預料，外界仍將追究台鐵的管理責任。

台鐵東部路段2018年也發生普悠瑪列車出軌事件，造成18人不幸死亡、187人受傷；之後時任台鐵局長鹿潔身在立法院答詢時表示，台鐵2016到2017年期間共發生高達25件脫軌事件；而最近一起意外，則發生於今年2月台東海端車站附近，當時有電力維修車撞擊正在保養鐵軌的道班工，造成2死1傷。

報導指出，從人力不足、導致瞭望員須加入作業而無人警戒的維修車撞人事件，到普悠瑪司機員因列車不斷故障，被迫趕點導致超速過彎出軌，背後原因都與台鐵安全制度有關。國家運輸安全調查委員會去年10月發布的普悠瑪出軌事件調查報告，也稱台鐵在運轉、維修、組織等管理層面存在多項缺失。

台鐵太魯閣號408車次2日上午行經崇德、和平間，在花蓮大清水隧道發生嚴重事故，第8至第5節車廂出軌、變形，列車更卡在清水隧道內。由於時值清明連假首日，車上滿載乘客，目前已知有51人罹難、146人受傷。

(中時新聞網)