交通部政務次長王國材表示，此次事故車上共有496人，包括乘客492人以及3位乘務員、1位清潔員。其中死亡50人，受傷146人。(交通部提供)

台鐵2日太魯閣號408車次於花蓮縣「清水隧道」出軌，台鐵晚上7點舉行記者會，交通部政務次長王國材表示，此次事故車上共有496人，包括乘客492人以及3位乘務員、1位清潔員。其中死亡50人，受傷146人。死者包括司機員和助理司機員2位乘務員，以及48名乘客，乘客中有1位法國人，目前等檢察官相驗完後送花蓮殯儀館。

王國材表示，死亡名單非常難確認，目前是利用台鐵訂票系統以身分證號碼比對，名單會陸陸續續出來。由於很多家屬都非常操心，台鐵局提供2個專線電話， 0800-765-888及02-2191-0096是客服電話，本案專線電話02-2383-1384，或至各車站服務台及台北站指定1F值班站長室辦理，台鐵局將有專人協助說明。如果有家屬希望到花蓮了解情況，台鐵會協助交通和住宿，安排自強號直接送到花蓮站，對死亡者和重傷者家屬提供一對一協助。

王國材表示，麻煩罹難者家屬提供罹難者姓名、家屬電話、罹難者特徵、年紀、今天穿的衣服，希望有消息提供給他。

死亡賠償金額，初步是540萬為基準，包括10萬元撫慰金，250萬是台鐵鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費，以及280萬元特別濟助金。王國材並表示會盡量幫家屬爭取。

消防署陳毅修專員補充，最新資訊是確定罹難者人數51人，但是隧道內光線不良，且車體扭曲很嚴重，有椅子等遮蔽物，目前持續搜尋，有可能罹難人數增加，會持續報告。王國材則表示交通部長林佳龍稍早已經陪同行政院長蘇貞昌探望、慰問傷亡家屬，林佳龍今晚將夜宿花蓮。

【LIVE直播】太魯閣號出軌事件 台鐵最新記者會說明｜2021.04.02

(旺報 )