號稱亞洲最大成人平台「SWAG」，因找本土男女優拍攝A片，甚至淪為性交易平台等爭議不斷，刑事局電偵大隊1日持法院搜索票前往2家公司搜索，將負責人劉姓夫妻檔、員工、工程師等35人帶回偵辦。訊後，將劉姓夫妻、2名員工及加拿大籍總工程師等5人依妨害風化罪嫌送辦，檢方諭令劉嫌30萬元交保。

3年前成立的SWAG，將網站架設在美國以躲避查緝，實際上由在北市松山區敦化北路上的科技公司經營，標榜提供本土女星直播三點全露的性愛影片，民眾可在網路免費註冊成會員，透過APP預覽大量色情影片，其中不乏仿暴力、性虐待及大量性器官裸露等誇張猥褻內容，若要完整觀看影片，消費者必須以線上刷卡、第三方支付等方式，在線上購買「鑽石」作為代幣付費瀏覽。

SWAG除拍攝本土A片、讓民眾付費觀看外，甚至以透過APP線上聊天、約會等功能，進行「送禮」或「斗內」，讓女優可賺取大額費用，並衍生出性交易等犯罪問題。日前在西門町舉牌「徵炮友」的辣妹正是該平台的女優，SWAG日前甚至打造與北捷車廂一模一樣的場景拍攝不雅「動作片」，都引發一連串爭議。

刑事局電偵大隊與保二總隊刑警大隊、台北市刑大共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，從電信網路與金流多方管道追查下，鎖定34歲劉姓夫妻為涉案2家公司負責人，1日兵分5路前往北市、新北及基隆搜索查緝。

警方調查，劉嫌成立資訊公司，利用雲端主機成立直播平台散布色情影片，劉妻負責金流公司，旗下共有30名工程師。檢警認為劉嫌在社群網路招募女網友拍攝A片，透過網路散布謀取不當利益，已觸犯刑法妨害風化罪「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞」等構成要件，遂將35人全部帶回偵訊。

檢警調查，SWAG日前推出的「捷運系列」影片，將拍攝場景打造成捷運車廂，其實是向台鐵租借廢棄車廂進行改裝，拍攝完畢後已將車廂復原歸還。

(中時 )