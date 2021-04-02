台南市學甲區東陽國小於2日歡慶60歲生日，台南市副市長戴謙到場表達祝福，在學生的歌聲中，與校長蔡淑芬等人一起切下大蛋糕，戴謙也和與會貴賓為校友捐贈的「孕育之樹」公共藝術剪綵。

東陽校友們為回饋母校，贊助學校製作「孕育之樹」公共藝術，不僅為校園造景增添藝術氛圍，5棵交纏的鏤空圖騰銅雕大樹，更象徵著學校因材施致力於德、智、體、群、美五育的扎根與發展，每顆樹之間的交叉跟連結，象徵著親師生團結共創和諧的教育環境。

校慶活動在幼兒園熱舞及高年級功夫拳的表演中揭開序幕，贏得家長熱烈的掌聲，家長會長周益生帶著20多位家長委員進場，展現家長會支持學校的向心力，第1任校友陳裕榮被學校邀請來跑聖火傳遞第一棒，好像又回到60年前的求學時光，感覺與有榮焉。

今日活動還有老照片展、學生畫展、體育競賽及市集等，只見校友在老照片前找尋過往，學生帶著家長參觀校園逛市集，一起參加體驗宣導活動，玩童玩、體驗攀樹等好不熱鬧，校園布置不止藝術感十足，六丙學生在教室自創的密室逃脫更是創意十足。

此次校慶共選出20位傑出校友，於晚上聯誼餐會中進行表揚，其中包含曾獲得蘭展全國冠軍的富樂蘭園董事長莊明儀，以及協助東陽成立校友會、贊助伯利恆興建早療融合大樓不遺餘力的輝昇地產董事長莊惠文等人，莊明儀更是包下此校慶整場的蘭花布景，讓這次的校慶特別有看頭。

(中時 )