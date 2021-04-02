歷經中天關台、空頻近4個月，NCC拍板華視新聞資訊台進駐52台，影響全台124.5萬收視戶，也引發外界質疑「護航華視上位」。對此，前立委林正杰分析華視與中天的狀況後，質疑蔡政府使用人民的納稅錢，補貼華視入主52台，並趕走財政無虞的中天，他更忍不住直批「豈有此理」。

中天新聞台被迫關台並撤出52台將近4個月，NCC 3月31日通過中嘉12家及3家獨立系統台申請由華視新聞資訊台遞補案，全台124.5萬收視戶最快4月中旬前可結束空頻，占收視戶比約25.58％，至於台視申請案則尚未排審。

對此，林正杰4月1日在臉書上發文表示，政府用人民的稅金補貼華視進佔52台，趕走獨立專業自給自足的中天，「豈有此理」！

網友們也留言回應，「人民不民主，政府有自由，法院不守法，這就是台灣，哈哈」、「胡作非為的政府腐敗無能的政客們害死台灣」、「退伍到現在我家都不看華視」、「當局無法無天，醜聞不斷，每幾個星期就有一個新醜聞，然後大家一窩蜂談新醜聞，忘了舊醜聞」。

此外，面對外界的質疑華視財務狀況，文化部長李永得則表示，華視雖為公廣集團一員，但主要股東、持股者是公視基金會，文化部面對的是公共電視文化基金會，沒辦法對華視有直接補助，而目前有關華視公股、民股、資產、累計盈虧等，正請公視基金會提供詳細資料，提供文化部就下一階段參考。

政府用人民的稅金 補貼華視進佔52台 趕走獨立專業自給自足的中天 豈有此理 ! 由林正杰發佈於 2021年3月31日 星期三

(中時新聞網)