對於台鐵太魯閣號2日出軌事故，造成至少50人死亡，1百多人受傷。交通部長林佳龍稍早發表聲明表示，「自己理當承擔一切政治責任，但不能在此時一走了之」。對此，網友悲傷表示，「再多政治責任已挽回不了這些生命」！

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，林佳龍稍早前發布聲明稿表示，自2018年普悠瑪列車事故迄今不到三年，又發生如此重大事故，自己理當「承擔責任」，但不能在此時一走了之，現階段仍會堅守崗位，努力救災及疏運。

林佳龍於聲明稿中表示：「在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，對所有罹難者家屬及身心受傷的民眾，也感同身受，萬分心痛。交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫卹，也將以最高標準妥善處理。此外，已要求各交通疏運單位，全力投入東部地區的疏運。」

他指出：「事故發生後我們即刻成立前進指揮所、設立一級災害應變中心，我也立即到台北車站的災害應變中心指揮與調度所有情況。有關事故原因目前運安會及台鐵運安處調查進行中，檢察官同步蒐證，將配合調查工作釐清事故原因。

林佳龍於聲明稿的最後一段表示：「身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，我有責任，也該負責，但佳龍不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。再次為我們努力不夠向國人道歉！」

對此，網友一面倒諷刺：「隨著科技通訊發達，理應可以避免」、「再多政治責任已挽回不了這些生命」、「普悠瑪案才多久」、「先把這些陋習改正好不好，不然下次還是一樣」、「今天公祭，明天忘記」。不過也有些網友幫林佳龍緩頰「意外又不是他害的」。

(中時新聞網)