猛威爾無安打比賽達成!大碗洋投燃燒142球成為聯盟第10位完成無安打比賽的投手

統一獅主場迎接味全龍的比賽，先發洋投猛威爾封鎖味全龍打線，猛獅近期發揮不順，此戰打擊大爆發，全場狂敲15支安打、灌進13分，猛威爾完投9局沒被敲任何安打，只讓味全龍5保送上壘，熱投142球達成中職例行賽史上第10次無安打比賽，以13比0完封味全龍。

統一獅在連假首日進行「超人力霸王」主題日，過去統一獅只要穿上這檔主題日球衣就沒輸過，此戰投、打俱佳，猛威爾熱投142球，超過個人生涯最高，也是中職無安打比賽用球數最多，完投9局沒被敲任何安打，狂飆10次三振，另有5保送。

打線方面也大有斬獲，首局雖然對手單局奉送3保送只拿1分，不過第2局攻勢大開，前四棒蘇智傑、陳傑憲、郭阜林、林安可都敲安，單局有3支長打，加上暴投攻下4分。

4局味全投手吳俊杰控球再度失準，連丟2保送後林安可、林子豪、林靖凱「3林」連續安打再添3分，也把吳俊杰打退場。5下更是打出一輪攻勢，此局獅隊2保送加上3安打，外加味全龍野手失誤，攻下5分，此時統一獅已經取得13比0的領先。

雖然統一獅取得大幅領先，但休息室卻罕見的沒有大聲歡呼，因為猛威爾正要挑戰無安打比賽，前8局他就已經丟126球，第8局隊友美技連發，一壘守高國慶、二壘手楊家維都用超神守備給猛威爾支援，猛威爾第9局續投，雖然對曾陶鎔保送，但接下來連對赫雷拉、洪瑋漢飆K，用再見三振順利達成無安打比賽，全場歡呼，142球、10K都是個人生涯新高。

統一獅自2018、19年與超人力霸王聯名，只要統一獅穿上超人力霸王主題日球衣就戰無不勝，尤其2019年10月17日統一獅洋投瑞安及郭阜林更聯手創下中職史上首次完全比賽，且是由再見全壘打達成，也是穿上這檔主題日球衣，加上此戰已經7連勝，可以說是勝利戰袍。

猛威爾是聯盟第10人達成無安打比賽，統一隊史第4人，上一次中職無安打比賽就是瑞安的完全比賽，這也是猛威爾生涯第2次完投完封勝，賽後他接受MVP訪問，他笑說投完比賽的感覺真的很餓，「隊友從第一局到最後一局美技連發，幫我守下很多球，這真的是一場很棒的比賽，也要相當感謝現場球迷，整場為我加油真的很高興！」

統一獅洋投猛威爾達成無安打比賽，隊友衝上前灑水歡呼。（統一獅提供）

統一獅洋投猛威爾在超人力霸王主題日達成無安打比賽。（統一獅提供）

(中時 )