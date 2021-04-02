台鐵局副局長馮輝昇2日晚間7點說明太魯閣號事故，初步查明事故原因是台鐵局委外邊坡整治北迴線K51＋170~500山側邊坡安全防護工程，施工廠商東新營造公司工地主任李義翔，早上約9點駕駛貨車巡視工地，將貨車停在工務所前便進入工務所，疑似貨車因手剎車未緊韌，由工務所前溜逸20公尺致軌道上約北迴線東正線K51＋250處，並於2日上午9點28分遭太魯閣408次撞擊。詳細原因，運安會已會同鐵道局至現場調查中。

馮輝昇表示，目前事故影響包括東正線中斷，西正線維持單線雙向運轉；第1至6車出軌；電桿1根傾倒；電車線扯落150公尺；導電軌400公尺；4至8節車廂尚在隧道內，搶救人員之後再移置車輛。

人員傷亡部分，馮輝昇補充，到下午6點30分 死亡51人，包括1名法國人，2名送醫急救後死亡；受傷146人，包括2名日本人、1名澳門人。目前住院69人、出院75人。

傷亡慰問，死亡慰問金10萬元、受傷慰問金5千元，台鐵局目前已發放受傷者慰問金56人。死亡者有鐵路機構行車及其他事故損害賠償250萬、特別濟助金280萬；重傷行車事故損害賠償140萬、特別濟助金100萬；輕傷行車事故損害賠償40萬、特別濟助金20萬。

至於東正線預估搶通時間，馮輝昇表示，事故車輛拖離處理5天，軌道修護1天，加上電車線及導電軌修復1天，共計7天。

(旺報 )