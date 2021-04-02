繳稅季開跑，110年度牌照稅及房屋稅分別將於4月、5月開徵，各家銀行推活動，比優惠更比貼心。

彰化銀行舉辦「台灣Pay繳牌照稅、房屋稅，彰銀筆筆享回饋」優惠活動，推出50元回饋、免手續費及信用卡最高12期無息分期等三重優惠，鼓勵客戶使用台灣Pay行動繳稅，輕鬆省時、便利又安全。

彰銀響應金管會「2023年非現金支付交易筆數成長50％，交易金額達到新臺幣6兆元」的政策目標，積極推廣行動支付，全力衝刺台灣Pay及信用卡業務。此次趁繳稅季節來臨，再推優惠，期望鼓勵客戶體驗非現金支付的便利。

「台灣Pay繳牌照稅、房屋稅，彰銀筆筆享回饋」三重優惠活動，自110年4月1日起至110年5月31日止。

第一重優惠「台灣Pay筆筆回饋50元」，首次結合「彰銀柴寶幣」紅利點數回饋，凡使用行動網銀或台灣行動支付APP綁定彰銀金融卡/帳戶，以台灣Pay掃碼繳納牌照稅及房屋稅，不限金額，筆筆皆可獲得500元柴寶幣回饋，等值新臺幣50元。另，彰銀卡友透過行動網銀或台灣行動支付APP綁定信用卡，掃碼繳納牌照稅及房屋稅，不限金額，筆筆也可獲得新臺幣50元刷卡金。

第二重優惠，凡客戶使用彰銀信用卡或存款帳戶(含金融卡)繳納牌照稅或房屋稅，無論一次繳清或分期付款，不限金額皆免收手續費。

第三重優惠，信用卡分期付款0利率，只要客戶使用「彰銀信用卡」繳稅皆可享3、6、12期0利率(登錄制)，卡友可透過分期支付降低繳款壓力，彈性靈活運用資金。

本活動採限量回饋，送完為止。每人每稅種，使用信用卡及存款帳戶(含金融卡)繳稅分別計算。舉例來說，若同一人分別使用彰銀信用卡及存款帳戶繳納本活動多筆稅款，將可獲得最高柴寶幣2,000元及刷卡金200元回饋，合計等值新臺幣400元。

值得一提的是，「彰銀柴寶幣」除可100％直接折抵台灣Pay消費或兌換跨行轉帳手續費外，客戶消費還可參加彰銀台灣Pay「柴好鑽 多點消費多點回饋」活動，依會員等級消費再享2％至2.5％回饋、參加行動網銀轉轉樂抽獎遊戲，驚喜回饋不間斷，放大點數價值。

此外，使用台灣Pay繳稅還能參加財金公司「台灣Pay陪你一起稅」抽獎活動，有機會抽中市價94.9萬元的Honda CR-V 1.5 Vti型汽車及現金10萬元等大獎。

「台灣Pay繳牌照稅、房屋稅，彰銀筆筆享回饋」活動，限量回饋名額有限，詳細資訊請參考彰化銀行官網。

(工商 )