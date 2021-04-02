4月份牌照稅登場，華南銀行指出，快來申辦華南銀行嘟嘟房聯名卡，華南銀行新推出的嘟嘟房聯名卡鎖定開車騎車族群，規劃相關權益優惠，其中針對4月份牌照稅舉辦高回饋活動，繳納牌照稅享有免手續費及牌照稅0.5％現金回饋等既有權益外，使用台灣Pay綁卡掃碼繳稅，還可享有最高200元刷卡金回饋，如為首次使用台灣Pay之持卡人，可再額外獲得100元刷卡金回饋，以稅額7,120元換算，等於4.2％高回饋優惠。

除上述好康外，2021年6月底前申辦且消費達3,000元，登錄贈「Jack Wolfskin旅行袋」（限量1萬份）及「嘟嘟房免費停車抽獎」等新卡上市優惠，眾多優惠中，最主要權益為「每月累積一般消費1,000元，次月享嘟嘟房臨時停車費6折」，以停車費320元計算，持聯名卡付款只需要192元，等同立即享有40％回饋，現省128元，相較市面上免費停車優惠，每月消費達萬元門檻才能享有，華南銀行嘟嘟房聯名卡更顯得平易近人。

(工商 )