「DA ANTONIO大安東尼」始於 1988 年的頂級義大利餐廳「隨意鳥地方」，33年來以細膩不凡的精湛手藝、別具雅緻的品味堅持，引領顧客在每一次到訪中，細品備感驚豔的義大利珍饈美味。

為傳遞義大利樂於分享的飲食風土文化、並在無法出境的非常時期，讓小朋友感受異國旅行的美好，於兒童節期間4/1(四) - 4/30(五)每個下午推出「窯烤小廚神」體驗營活動，由餐廳主廚帶領小朋友，換上圍裙及高帽、與爸爸媽媽一起參與互動式Pizza手作課程，化身一日窯烤小廚神！

台北101購物中心大安東尼餐廳 ，窯烤小廚神每場約2小時（手作30分鐘 + 品飲90分鐘）

特別以「瘋遊地中海」為風味主題，採用本地菠菜、新鮮蘑菇等蔬菜、義大利進口起司、適量鮮魚片，再佐以義式火腿，提供多款奢華海陸食材，讓小廚神盡情揮灑烹調創意，透過手作了解Pizza中的食物營養，從中感受烹調趣味！

週六場午後套裝行程！每位$699，盡享６吋Pizza窯烤手作、88樓高空雲朵飲料。(圖／品牌提供)

隨意鳥地方餐飲集團集結旗下品牌餐廳，統計歷年來在幼童圈心中屹立不搖的人氣餐點，以有著大海清甜鮮香的「奶油海鮮筆管麵」、軟嫩多汁蘊含豐厚層次的「紐西蘭菲力4OZ」分佔點餐排行Top 2！

4/01(四) - 4/30(五)期間，「85F觀景餐廳」推出凡點任一兒童主餐，即贈「限定甜點」一份（原價NT$248），套餐NT$980起至NT$1,280；位於88樓的「Bar 88」同步推出「點心摩天輪下午茶」81折優惠，每套NT$888 (原價NT$1,088) 含五款甜鹹點心、任選兩杯飲品，帶給小朋友大口滿足的幸福時刻！

(中時新聞網)