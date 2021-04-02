太魯閣號408次列車，今行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生重大傷亡事故。目前造成至少51人死亡、逾80人受傷，另外還有200多人卡在車廂內等待救援。但令人驚訝的是，民進黨前桃園市議員王浩宇，卻率先發難，將責任歸咎於「環保團體過去反對蘇花高」。藥師林士峰直呼太離譜，太魯閣號出軌卻譴責環團，現到底是環團執政還是民進黨執政？

工程車砸中太魯閣號。（圖／民眾提供）

王浩宇2日發文聲稱，根據扁政府當初的規劃，2011年台灣人就可以一百公里的高速從台北開車直達花蓮，全程只要兩個小時。後來因為綠黨跟環保團體抗議，政府只好延後時程、修改規劃成現在的蘇花改，拖到兩年前才終於通車。

王浩宇還說，他自從桃園搬到台東後，才體會東部居民交通的困難，也才明白過去環保團體的堅持根本是自私的。他個人認為，那些口口聲聲說關心環境的環保人士，大多數根本不住在花東，而是在台北。

但相關說法隨即引來不少網友砲轟，藥師林士峰直呼，王浩宇這次離譜了，太魯閣號出軌，也可以譴責環團，到底是環團執政還是民進黨執政？事故發生的原因，已經很明顯就是工程車滑落邊坡砸中列車導致，至於工程車為什麼會有機會在那邊滑落，這邊應該就是人禍了，責任歸屬如何，也只能靜待調查結果。

網友則駁斥王浩宇，「蘇花高和鐵道安全是兩件事，現在的蘇花改只剩一段就能改善完成，大家好好開都能安全回去，與環團沒有關係。花東好山好水是因為交通不便，假設花蓮如同宜蘭一樣，現在環團還要辛苦的宣傳花東農地農用議題。如果真的關心花蓮，請思考台灣國土規劃現狀與未來」，網友更痛批，「不是每次一講到花東交通問題只有一解叫做蘇花高」。

環保團體過去反對蘇花高。 根據扁政府當初的規劃，￼2011年台灣人就可以一百公里的高速從台北開車直達花蓮，#全程只要兩個小時。... 由王浩宇發佈於 2021年4月1日 星期四

我能夠同意，第一時間應該是救災優先，也提醒如果不是很緊急，先不要到花東的醫院急診，減少人力負擔，不要到現場看熱鬧，也盡量避開國道五號，增加救難的難度。 但是就如同呂秋遠律師在轟『第一時間檢討政府，這些人居心何在』一樣，你在轟這些人的時候，... 由藥師林士峰發佈於 2021年4月2日 星期五

(中時新聞網)