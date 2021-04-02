台鐵太魯閣號408車次今（2日）早上9時許，發生與工程車擦撞導致脫軌釀傷亡，工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落後遭太魯閣號撞上，造成重大死傷，有不少當地人紛紛投入協助救災，網上也有不少民眾伸出援手，向傷者家屬表示可以在交通或住宿方面提供協助，此外，花蓮旅館公會也力挺救災人員，部分旅館可供救災人員無償入住。

而在事故發生後，除了救災人員以外，也有不少民眾表示可以協助救援行動，有網友稱可以幫忙解決交通上的困難，若傷者家屬欲前往花蓮列車意外現場，可以免費將家屬載過去花蓮，且擔心人微力薄，也會通知一些車友幫忙接送。而這樣的「交通援助」不只一起，有大台北地區的民眾在網上表示，也願意免費載列車乘客的家屬前往花蓮，而且車輛陣容十分龐大，不只普通小客車、計程車，甚至出動遊覽車幫忙載往花蓮。

花蓮旅館公會挺救災人員，30家旅館無償供入住。（圖／翻攝FB）

花蓮旅館公會挺救災人員，30家旅館無償供入住。（圖／翻攝FB）

【太魯閣出軌】伸援手，免費共乘回花蓮，21旅館挺救災免費住。（圖／翻攝FB）

花蓮旅館公會為力挺在事故現場的救災人員，4月2日起部分旅館無償提供救災人員入住，公布以下供救災人員無償住宿旅館：

1. 煙波花蓮館4/2-7 每日10間

2. 力麗華美達 4/2一間 4/3-4/7三間）

3. 麗翔 （4/4開始每天五間）

4.花蓮統茂（4/2、4/3每天1間）

5 天璽商務飯店（4-7號每天3間）

6.華瀚飯店(4-7號每天3間)

7.東岸間（4-7每天5）

8.澄品飯店（4/2一間4/3兩間）

9. 麗格飯店。每日5間

10. 麗軒飯店。4/4起 每日5間

11,伊達斯4／2～4／3日每日2間

12F HOTEL 站前館4/2-4/3每日提供3間

13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）

14水漣旅館 每日5間

15溫暖摩洛哥4、2一4、5每日三間

16 承億文旅花蓮山知道4/2-4/4（每日2間）

17.福隆大飯店4/4-4/5每天2間

18.百悅休閒飯店4/2-4/5每日3間

19 福品旅店 （4/4開始每天3間）

20.怡園渡假村4/2-4/5 每日五間

21.花東客棧4/2-4/5 每日三間

22.合歡飯店4/2-4/9 每日提供5間

23.非凡假期飯店 4/2-4/7每日提供2間

24.良友精緻飯店 4/4起每日5間

25.麗星大飯店 4/4-4/7每日提供5間

26.回然慢時旅居(4/4-4/7每日提供二間)

27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7）每日提供5間

28. 花蓮馥麗生活旅店 4/5及4/7提供2間

29.洄瀾窩青年旅舍 4/3-4/5 每日三間

30.花蓮翰品酒店

(中時新聞網)