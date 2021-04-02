今年隨著各國陸續施打新冠肺炎疫苗，肆虐全球超過一年的疫情總算露出一線曙光。輸出入銀行除持續協助企業紓困，為授信及輸出保險客戶辦理「兆元振興融資方案」及「義氣相挺2.0」外，行善亦不落人後，積極向弱勢團體及台灣小農採購在地農產品作為業務推廣品，例如購買喜憨兒基金會的十穀米禮盒、向農科會訂購平台及嘉義縣農會訂購鳳梨，輸銀希望促進經濟發展的同時， 也能同時為社會公益盡一份心力。

輸銀為善盡社會責任及進一步幫助弱勢族群，依「機關委託社福機構採購作業手冊」及「政府採購法」規定，辦公室清潔委由「台灣身心障礙人福利促進協會」辦理，以提供弱勢族群工作機會，盼望能提升其生活能力，得以在社會上自力更生、自立自強。

輸出入銀行係財政部所屬之國營銀行，在財政部之督導下對公益活動一向不遺餘力，未來將持續以實際行動支持、維護社會公益，以善盡企業社會責任。

(工商 )