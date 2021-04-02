（鎮瀾宮大甲媽繞境，一卡通發金版媽祖紀念卡過爐護佑保平安。圖／一卡通公司提供）

2021辛丑年大甲鎮瀾宮媽祖遶境4月9日將正式起駕，全球國際性三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境，每年吸引多達數十萬人參與，而遶境多樣化的創意週邊商品，更是民眾爭相搶購的收藏品。

今年大甲鎮瀾宮與一卡通公司第三度合作，發行《金 媽祖》造型一卡通，全金色Q版媽祖票卡設計，包裝上印有媽祖護法千里眼順風耳在左右護持，開賣前全數票卡也特別送往大甲鎮瀾宮，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤親自主持祈福儀式，並與一卡通公司副總王治純，將所有紀念卡過香祈福，祈求一卡通持卡人能廣受媽祖香澤庇佑永保平安。

一卡通公司表示，本次發行的《金 媽祖》造型一卡通，全金色的設計以燙金的線條勾勒Q版媽祖全身像，活潑中帶有莊重感，閃耀的金色光芒如同媽祖溫暖慈暉常伴左右。而這次除與鑰匙圈結合便利民眾使用，另特別設計成插座式，不用時還可將媽祖卡組裝立起來，與包裝上的左右護法千里眼順風耳一起展示收藏，實用外更增添趣味性。

《金 媽祖》造型一卡通共發行2,000張，民眾可於PChome 24h 購物、大甲鎮瀾宮媽祖文化廳B1藝品部、鎮瀾買足線上購物商城及其實體店面等處購買。一卡通公司表示，一卡通為一張與生活息息相關的票卡，與宗教信仰結合，為信眾帶來生活上的便利，也為生活注入安定的力量。

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