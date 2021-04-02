隨著政府開放旅遊泡泡，重燃國外旅遊商機，彰銀順勢推出「泡泡旅遊不缺席，彰銀陪您玩帛琉」信用卡促刷活動，最高12,000元現金回饋，讓客戶開心旅遊還能省費用。

彰銀表示，去年受疫情影響，國人無法出國旅遊，因應今年國內外疫情趨緩及新冠肺炎疫苗問世，政府開放受疫情影響較輕微之國家，以固定名額及固定航班方式，開放國外泡泡旅遊行程，以滿足民眾出國旅遊的需求。

彰銀為回饋客戶長期的支持與愛護，推出「泡泡旅遊不缺席，彰銀陪您玩帛琉」活動，自2021年3月25日起至4月30日止，凡成功登錄且於帛琉當地新增一筆刷卡消費即享雙重優惠。第一重優惠，只要持卡人於國內旅行社及國內航空公司刷卡支付帛琉泡泡行程機票或團費單筆金額達50,000元，即送6,000元刷卡金；另，持卡人於帛琉當地持實體卡片刷卡消費，還可享第二重筆筆12％現金回饋優惠，回饋上限6,000元；每位客戶最高回饋12,000元。

此外，彰化銀行也貼心提供其他多項旅遊優惠，例如，刷彰銀信用卡於國內旅行社、國內航空公司及國內旅館單筆消費達3,000元，享分3、6期0利率，玩樂輕鬆無負擔；於Booking.com彰銀專屬網頁訂房，精選飯店再享房價7％回饋，適合精打細算的客戶；於GLOBAL WiFi網站線上預訂享WiFi分享器75折優惠及行動電源免費租借，旅遊打卡、上網充電不能少；於AVIS台灣網站預約、電話預約及臨櫃租車，享平日7折、假日8折優惠，享受開車趴趴走的樂趣等多項好康，且現在申辦彰銀信用卡，還可享新戶首刷禮最高600元刷卡金。

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