台鐵太魯閣號408車次2日上午於花蓮縣大清水隧道出軌，造成嚴重死傷，普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚受訪時數度落淚，哽咽表示，這次台鐵太魯閣號出軌死傷這麼嚴重，是普悠瑪事件18個冤魂沒有原諒台鐵，台鐵沒有改進，才會一再發生嚴重事故，難道非得要逼著人民走上街頭到交通部抗議，才會知道事情嚴重性？

董小羚表示，太魯閣號出軌造成重大傷亡？誰該承擔責任才是重點，不是說每一次出了事情就下台負責，下台不叫做負責，當年普悠瑪翻車事件時任交通部長吳宏謀也下台，負責了嗎？台鐵事故一次比一次更嚴重，普悠瑪事故是她的家族被賭輸了，這一次，卻賭輸更多人命，連假高高興興回家掃墓，才第一天就發生這種事情，變成了國際大新聞，簡直是個笑話。

董小羚質疑，太魯閣號出軌原因疑似因為違停在山坡上的工程車，手煞車沒有拉好，導致車輛滑落撞上火車，「難道假日可以施作工程嗎？」明明假日就不能施工，還要硬作，這都不OK的，台鐵沒有負起監督承包商的責任。

董小羚表示，交通部長林佳龍說要留下來承擔責任，但是走與不走，事故還是發生了，不是說出事情負起政治責任下台，就不會死人，不會發生事故，這次死傷這麼嚴重，是普悠瑪事故這18個冤魂沒有原諒台鐵，才會這樣一次又一次發生事故。

董小羚說，這麼多人罹難，「我很心痛」，「我是整個家族、被你們台鐵賭輸」，台鐵真的沒有改進，就是要逼著人民走上街頭到交通部抗議，才會知道事情的嚴重性，真的非常可惡，希望這個事故調查的檢察官，能夠把事故調查清楚，不要像普悠瑪這個樣子，交出了一堆假報告出來。

董小羚表示，從2018年普悠瑪事故之後，台鐵就發生大大小小的事故，最近一次，也就是2月份池工務道班工安事故，自己人撞死自己人，不可思議的事件也發生，這些事故罹難者、傷者都有來求助於普悠瑪協會，她都盡力去幫忙他們，如果太魯閣號事故的家屬們或是傷者，需要普悠瑪協會的協助，她也會義無反顧的幫忙，依她的經驗來盡力協助。

(中時 )