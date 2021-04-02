新北市一名44歲的吳姓女子日前在超商詢問巧克力第二件6折，不滿女店員先替其他客人結帳，當場暴怒跳針「第二件是什麼」，還動手搶對方名牌，甚至放話「我全身愛馬仕」、「最愛打官司」等語，事後主動PO影片討拍，引發外界撻伐。事發後，「愛馬仕姐」黑歷史也被起底，如今又遭爆欠錢還找黑衣人助陣。

據了解，「愛馬仕姐」平時經營中古車行，財力相當豐厚，全身行頭要價不俗，也時常PO照炫富；上月底，她在新北市一間超商詢問店員巧克力第二件6折優惠的相關內容，被對方告知「稍等一下」，竟當場暴怒嗆聲，還出手扯掉女店員胸前名牌，事後更主動把影片PO網，遭網友罵翻後趕緊刪文，至今仍神隱。

《ETtoday新聞雲》報導，一名林姓進出口貿易中間商曾和「愛馬仕姐」有生意往來，當時他協助對方把2輛Lexus LM 300H商旅賣到泰國，總金額為29萬2000美元（約新台幣831萬餘元），訂金為2萬美元（約新台57萬餘元），後來「愛馬仕姐」嫌訂金太少，要求林姓中間商必須先支付新台幣60萬元。

吳女PO文道歉，酸味十足。（圖／翻攝自吳女車行臉書）

報導指出，中間商當時認為訂金早晚能拿回，於是便先行代墊，不料後來泰商因故取消交易，改由某柬埔寨車商接手，而柬商直接把餘款匯到吳女公司，誰知她明明成功把車賣掉，卻不願把訂金60萬元歸還給林姓債權人，後來雙方約定見面協商，「愛馬仕姐」竟找來28名黑衣人助陣，甚至驚動警方到場。

知情人士透露，當時「愛馬仕姐」聲稱遭人欺負，大家才召集黑衣人到場幫忙，後來才知道根本是她欠別人錢。不僅如此，吳女日前也遭楊姓前夫爆料，婚後侵占自己市值約3000萬元的財產，還在他的床底下置放「超大符咒」等，諸多爭議行為持續發酵，但她目前持續神隱，僅PO出酸味十足的道歉文回應，再度引發撻伐。

(中時新聞網)