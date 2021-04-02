台鐵於晚間進行鐵軌搶修。（胡健森攝）

台鐵於晚間進行鐵軌搶修。（胡健森攝）

警消趕往花蓮搶救！國五隧道車輛自動「摩西分海」讓道 醫護狂奔推傷患入院.

台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌死傷事故，造成50死。對此，交通部台灣鐵路管理局晚間召開記者會說明，針對罹難者家屬將初步賠償540萬元，而消防署專員陳毅修指出，內部隧道光線不良，車廂扭曲有遮蔽，搜救人員將持續進行搜尋，死亡人數恐隨時上調，將隨時更新。

交通部台灣鐵路局2日晚間召開記者會，由行政院秘書李孟諺、交通部政次王國材、陳彥伯、台鐵局副局長馮輝昇、朱來順，以及衛福部醫事司長劉越萍、消防署專員陳毅修與會。

台鐵局指出，408列次太魯閣號於和仁=崇德間發生出軌事故，罹難與傷者家屬洽詢相關處理事宜，可撥臺鐵局客服電話0800-765-888及02-2191-0096或本案專線電話02-2383-1384，或至各車站服務台及台北站指定1F值班站長室辦理，臺鐵局將有專人協助說明，並協助安排所需交通與住宿事宜。

台鐵局指出，目前已派員逐一慰問傷者與死亡者家屬，並發放死亡慰問金10萬元，以及受傷慰問金5千元。死亡賠償金額初步以540萬為基準，包括精神撫慰金10萬元、台鐵行車事故賠償金250萬元與特別濟助金280萬元。

重傷者賠償部分，分別為行車事故賠償金140萬元與特別濟助金100萬元；輕傷者部分，分別為行車事故賠償金40萬元與特別濟助金20萬元。台鐵局強調，將盡力為乘客爭取賠償。

消防署專員陳毅修表示，太魯閣出軌事故發生後已連繫六地消防，包括花蓮、台北、新北、基隆、台東與宜蘭共同協力搜救，共同搶進現場救出傷患。

陳毅修指出，據現場回報，內側隧道光線不足，內部的車廂扭曲導致視線屏蔽，消防人員仍在持續搜尋罹難者，死亡人數隨時會會增加，數字將持續更新。

(中時新聞網)