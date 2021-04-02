台中市長盧秀燕與民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、立委江啟臣、至袁姓司機員豐原家中關心。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台鐵太魯閣號408車次事故，不幸殉職袁姓司機員為豐原人，袁母傷心的說「兒子是個非常孝順的人，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日上午在花蓮縣大清水隧道出軌，造成多人傷亡，其中，不幸身故的袁姓司機員為台中豐原人，市長盧秀燕接獲消息後，隨即請豐原區公所關懷慰問家屬，並於晚間結束公務行程後趕赴司機員豐原家中關心及致贈慰問金，盧秀燕安慰並抱住袁媽媽說，市府會幫助家人度過難關。

罹難司機的母親袁媽媽感謝盧秀燕到家中關心慰問，她傷心的對盧秀燕表示，「兒子是個非常孝順的人，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到今天就接獲兒子發生意外的消息」，讓她相當痛心，「希望兒子沒有痛」。

盧秀燕安慰並抱住袁媽媽說，市府會一起幫助家人度過難關。

盧秀燕晚間與民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、豐原區長洪峰明，至袁姓司機員豐原家中關心。

民政局表示，經查此次台鐵太魯閣號408車次出軌事故中，不幸身故的袁姓司機員為台中豐原人；盧秀燕今晚前往慰問家屬前，已先請豐原區公所派員至司機豐原家中關懷，隨時協助後續相關事宜，盼共同助家屬度過難關。

(中時 )