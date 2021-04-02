喬緯自助洗車場業者簡老闆表示，目前開放2隻V2充電樁，3隻V3則日後會上線。（吳建輝攝）

與特斯拉合作的喬緯自助洗車超充站業者簡老闆表示，從國道３號下來喬煒是最近的超充站，特斯拉車主若是要往山裡去，動輒3、50甚至百公里的路程，車主沒充飽電根本不敢貿然上路。（吳建輝攝）

電動車特斯拉最新落成的南投草屯超級充電站上月正式啟用，設置在草溪路上的「喬緯自助洗車場」，距離國道３號中興系統交流道僅有短短３公里，特斯拉車主下交流道要進到日月潭、清境等地，都必須充飽電才能抵達，喬緯自助洗車場業者簡老闆表示，目前開放2隻V2充電樁，3隻V3則日後會上線。

清明4天連假，許多民眾選擇提前掃墓，緊接著將後面3天假期排好排滿，由於近日天氣炎熱，許多民眾選擇親近大自然，選擇往南投山裡去，像是日月潭、清淨、溪頭等都是很好的選擇，但驅車前往加油事小，駕駛電動車的車主可就頭大，在高速公路塞完車下交流道，沒有將電充飽根本不敢進山。

與特斯拉合作的喬緯自助洗車超充站業者簡老闆表示，從國道３號下來喬煒是最近的超充站，特斯拉車主若是要往山裡去，動輒3、50甚至百公里的路程，車主沒充飽電根本不敢貿然上路，從上週開始本站開放特斯拉車主使用，隨時都可以看到充電的車主。

簡老闆也說，南投充電站數不多，目前喬煒開放的V2充電雖然也是快充，但還是要大約30分鐘的充電時間，因此排隊人潮是必然的，特斯拉目前尚未公布V3開放時間，但未來開放V3後，相信會縮短許多充電時間，讓特斯拉車主能有更快速的充電體驗。

(中時 )