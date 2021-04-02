號稱亞洲最大成人平台「SWAG」，因找本土男女優拍攝A片，甚至淪為性交易平台等爭議不斷，刑事局電偵大隊1日持法院搜索票前往2家公司搜索，將負責人劉姓夫妻檔、員工等5人帶回偵辦。稍早SWAG也發布百字聲明證實此事，表示為避免觸法疑慮，即日起暫時關閉網站，消息一傳出也讓會員憂心會不會遭受池魚之殃。

由知名藝人黃立成創辦的成人平台SWAG，2017年轉手由Sam Liu負責經營。然而今(2日)該包括負責人劉姓夫婦、員工、工程師等5人，就因涉及妨礙風化罪，遭警方上門逮捕，依法送辦。

稍早SWAG也緊急發布聲明，表示本站因接獲內政部警政署刑事警察局電偵大隊通知，需調整審查機制及使用者註冊流程以符合台灣當地法規，更為避免觸法疑慮，網站即日起暫時關閉，後續上線時間將同步在官方網站、社群公告。

SWAG標榜提供本土女優三點全露性愛片，民眾可在網路免費註冊成會員，透過APP預覽大量色情影片，其中不乏仿暴力、性虐待及大量性器官裸露等誇張猥褻內容，若要完整觀看影片，消費者必須以線上刷卡、第三方支付等方式，在線上購買「鑽石」作為代幣付費瀏覽。據自由時報報導，警方從查扣帳冊發現，SWAG平台每月淨賺高達2百多萬，成立3年來進出金流更超過10億，收入相當可觀。

對於SWAG被抄一事，PTT網友大多表示不意外，「太高調早晚的」、「讚啦！低俗的平台下去囉」、「他的平台通通都放在台灣，被抄是遲早的事」，但也有人大嘆可惜「看個A片也不行，都自願的又不強迫」、「真的可惜了，雖然不好看，但至少是台灣唯一的平台」、「唯一台灣AV產業的希望就這樣沒了」。

SWAG聲明全文：

本站因接獲內政部警政署刑事警察局電偵大隊通知，需調整審查機制及使用者註冊流程以符合台灣當地法規。

SWAG 團隊為兼顧保護未成年人及提供良好的成人娛樂內容，將持續建立完善的審查機制，以更嚴謹的態度杜絕違法內容，並根據註冊方式及付費管道，建立使用者年齡門檻，防止未成年人瀏覽平台。我們以創新的成人娛樂產業先鋒者自許，期待在滿足感官刺激的同時善盡社會責任。

因此，為避免觸法疑慮，本站自即日起暫時關閉網站，並全力配合相關單位建議調整，後續上線時間將同步在 SWAG 官網及社群公告。請各位密切關注。

(中時新聞網)