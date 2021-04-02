台鐵發生史上最嚴重事故，造成51人罹難，目前原因指向停放在邊坡的工程車疑似未拉手煞車，滑落至鐵軌，導致列車撞上脫軌。對此有在日本貨運業工作的資深司機表示，台灣大車駕駛習慣不佳，除了手煞車外，常常少做一個步驟，導致險象環生。

一名網友在PTT八卦版回應，表示自己是在日本開貨車的貨運司機，他表示，在日本不論是卡車或是貨車司機，只要停車，就一定會在輪胎前後放上「輪擋」，防止車輛滑動，但根據被Google出來的工程車「生前照片」，以及台灣大車司機的惰性，相信會放輪擋的機率只有1%，他也質疑為何台灣政府不強力宣導，大車停車必須安放輪擋，有放輪擋，就算忘記拉手煞車，車子也不會如此誇張直接滑到鐵軌上。

台鐵釀史上最嚴重意外，原因為工程車疑似忘拉手煞車，導致滑落鐵軌上。(圖／民眾提供)

一名在日本貨運業工作的大車司機表示，台灣大車駕駛幾乎都沒有放置輪擋的習慣。(圖／PTT)

該網友表示，日本大車駕訓班的大車停車教學步驟，就是打倒車檔->熄火->拉手煞車->在前輪放置輪擋，還要綁上繩子，掛在車門上，保證絕對不會忘記，而且大車時速最高僅能90，出廠時也全部鎖死，限制在90，他不滿問「台灣敢這樣做嗎」。

該網友說，政府一直無所作為，不從最簡單的放置輪擋去宣傳，規定，再多的震怒、遺憾都沒有用。

鄉民們也紛紛留言：「台灣大車只有國軍有放」、「這只有當兵才有放，社會上大車學長根本不會用」、「台電工程車出勤都一定放」、「主要就是施工人員素質，跟監工有沒有督促」、「我們公司輪擋接地是必要的，但真的很多沒在用的」、「很多大車學長都放置於車輛上備查而已...」、「我們公司會放輪擋，但沒那麼確實，只放一個輪子」、「公司都會有規定要放啦，但司機會不會照做就不知道了」、「輪擋的話...我看1000個裡面都沒有一個會放」、「台灣光內輪差、外輪差問題搞幾十年都搞不定了」。

(中時新聞網)