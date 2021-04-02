太魯閣號408次列車，今行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生重大傷亡事故。目前造成至少51人死亡、逾80人受傷，另外還有200多人卡在車廂內等待救援。陸委會表示，對於中國大陸各界人士對今日臺鐵北迴線重大意外事故的慰問與關懷，本會表達感謝之意。據目前了解，除一名陸生受到輕微皮肉擦傷已出院離開外，並無其他陸籍人士傷亡訊息。

陸委會稱，政府相關單位已全力投入救災，並將儘速救援並照料傷患、查明事故原因，對傷者平安祈福，對罹難家屬表達哀悼。

(中時 )