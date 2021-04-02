又！是！超！人！力！霸！王！！！ 無！安！打！比！賽！！！ 恭！喜！猛！威！爾！！！ 連假首日獅子軍返回府城首戰， 在超人力霸王球衣加持護體下， 開賽攻勢凌厲，全隊安打串連， 全場共敲出15安打，攻下13分； 先發投手猛威爾在尋求本季... 由統一獅官方粉絲團發佈於 2021年4月2日 星期五

統一獅自從2018年與超人力霸王聯名後，3度穿上這檔主題日的球衣戰無不勝，還曾在期間達成瑞安完全比賽、猛威爾無安打比賽兩大紀錄，加上今日已經7連勝，連球迷都直呼「這件球衣好像幫助統一開無限外掛！」

統一獅2018、19年都有與超人力霸王聯名，過去6戰全勝，其中最令球迷印象深刻的莫屬2019年10月17日瑞安的完全比賽，當天是補賽，瑞安完投9局無安打、無保送，加上郭阜林敲出再見全壘打，締造世界職棒史上首次以再見全壘打贏球的完全比賽，當時統一獅就穿著紅色的超人力霸王球衣。

今年統一獅再度取得日本円谷製作有限公司的授權，自今日起到4日連續3天進行超人力霸王主題日，此戰面對味全龍投、打、守俱佳，看不出前陣子獅隊才陷入低潮，這場比賽猛威爾9局熱投142球，沒被敲任何安打，有5保送，靠再見三振贏得比賽，打擊也大爆發，全場狂敲15安、打13分，守備上也多次展現美技為猛威爾守下強勁球，看不出來獅隊是本季至今守備率最低的球隊，達成穿上超人力霸王球衣的7連勝，可以說是勝利戰袍。

賽後球迷也對這件球衣給出超高評價，直呼寧可信其有、不可信其無，「可以一直穿超人力霸王到球季結束嗎」、「今天的守備是今年的代表作之一，你能不信這衣服的神秘力量嗎」、「統一真的不考慮整季都穿超人力霸王嗎」、「真的是換衣服有加成怎麼回事」、「一定是這件戰袍+10的球威」、「跪求統一獅主場都穿這件神衣！」

(中時 )