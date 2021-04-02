交通部長林佳龍表示，身為政務官，要對台鐵這起事故負完全責任。（胡健森攝）

台鐵408次太魯閣號列車在花蓮發生的重大事故，經過一整天的搜救，晚間已進入尾聲，交通部長林佳龍晚間表示，目前正在進行第二次的搜救工作，等完成之後就會讓台鐵人員進駐展開鋼軌、枕木的搶修工作，以便拖出還卡在隧道內的車廂，林佳龍同時強調，身為政務官，他一定會對這起事故負起完全的責任。

交通部長林佳龍表示，在檢察官、運安會完成蒐證工作後，就會讓台鐵進場進行鐵道的工程搶修，以便將卡在隧道內的車廂拖出隧道，同時配合檢察官後再次確認卡在車箱內是否還有受困乘客需要處理。

林佳龍表示，目前機具人員已經完成待命，將會以最快的時間完成搜救後進場展開鐵道搶修工作，至於這起事故對於清明連假的交通疏運衝擊部分，還有西正線可以雙向通行，另外還有公路系統可以調配，採取北部或南部的分流措施。

林佳龍還說，將會全力配合檢察官、運安會儘速釐清事故，針對後續所涉及的責任追究，交通部也將會配合檢察官、運安會完成調查報告，交通部除了在第一時間搶救、搶修之外，該負的責任一定會負，自己身為政務官，更要負完全的責任。

花蓮縣長徐臻蔚則向外界求援，她表示，由於部分OHCA的旅客至今仍然身份不明，希望交通能以手機通訊定位以及乘客實名制名單篩檢等方式，將罹難者的名單盡快確立下來，她同時也請已經安全返家的旅客，告知親友自己平安的狀況，至於在醫療院所治療的人，也請告知親友狀況，如果知道有親友是搭乘這般列車乘客，至今仍找不到人，請協助告知家屬到花蓮殯儀館協助確認身份。

(中時 )