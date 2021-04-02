花蓮縣警察局長蔡丁賢率警力到場馳援，協助救助傷患送醫及現場管制疏導事宜。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台鐵太魯閣號2日上午發生出軌重大事故後，警政署第一時間即刻啟動災害應變機制，署長陳家欽立即坐鎮「警政署災害緊急應變小組」指揮所，指示花蓮縣警察局長蔡丁賢率警力到現場馳援，協助救助傷患送醫及現場管制疏導事宜。警政署表示，目前已動員包含蒐證、鑑識人員等254人次警力，陳家欽並指示鐵路警察局、刑事局、花蓮港務警察總隊及保一總隊，全力馳援協助搶救。

陳家欽在事故發生後，立即進行業務分工：

一、警戒組：由花蓮縣警察局負責事故現場交通管制，以利救援人力、器材及物資進出。

二、治安組：由花蓮港務警察總隊、保一總隊共80名警力，分別支援花蓮縣警察局、鐵路警察局，協助事故車廂安全維護及財物保全，禁止閒雜人等進入，另協助家屬完成相驗工作。

三、鑑識、訪查組：由刑事局指派7名鑑識小組成員，協助罹難者身分辨認(指紋及DNA採樣)及檢察官相驗事宜；另清查待援乘客並通知家屬及協助相關安置措施。

四、服務組：配合台鐵及花蓮縣政府提供家屬相關訊息，盡速通知乘客家屬並協助前往照護。若有需要，警政署將派專人專車載送罹難者家屬至相驗處所。另由鐵路警察局妥善登記及保管旅客隨身行李及個人物品，俾利後續發還事宜。

五、通訊組：運用警廣、警政APP及電子媒體等多元管道發布即時新聞，提供相關諮詢與協助。

警政署表示，現階段工作除黃金時間協助展開救援工作，調派花蓮縣及宜蘭縣警察局內、外勤同仁全力投入，協助事故現場救災、交管以外，並置重點於罹難者身分辨識，及配合「運安會」調查事故肇因；另外籍乘客死、傷情形，亦將循管道通知外交部及駐外單位。

(中時 )