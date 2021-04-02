太魯閣號408次列車，今行經花蓮崇德、和仁間，在大清水隧道前發生重大傷亡事故，目前造成至少50人死亡、逾150人受傷。此次事故最嚴重的第8車廂車頭部分，兩名殉職的台鐵員工分別是列車司機和司機助理，台中市長盧秀燕透露，司機是台中人，晚間前往探視司機母親時，媽媽對她說「希望兒子沒有痛」，讓她內心非常難過。國民黨立委洪孟楷留言回應「難以想像這位偉大的母親的悲痛」。

交通部長林佳龍傍晚發表聲明表示：「在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，對所有罹難者家屬及身心受傷的民眾，也感同身受，萬分心痛。交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫卹，也將以最高標準妥善處理」。

此外，蔡英文總統晚間也做出四點指示：一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

盧秀燕2日在臉書表示，「得知出意外的列車司機來自台中後，我趕往探視他的媽媽，她脫口而出的一句話『希望兒子沒有痛』，讓秀燕非常難過」。

司機媽媽說，兒子非常孝順，這幾天她都睡不好，心臟也不太舒服，沒想到竟是兒子出了意外，秀燕握著她的手，同樣為人母，我能感同身受，這樣的失去，心該有多痛！秀燕與市府會提供協助與家屬共同度過難關。再次祈願，天佑台灣，天佑所有人。

台中市長 盧秀燕臉書。(圖/翻攝自 臉書)

洪孟楷留言回應「真心祈福，願逝者安息，難以想像這位偉大的母親的悲痛。希望英勇的駕駛沒有痛苦」。

(中時新聞網)