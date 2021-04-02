台鐵太魯閣號408車次今（2日）上午9時許，於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，4節車廂變形卡在隧道內，至今已釀成50人死亡。（消防署提供）

台鐵太魯閣號408車次今（2日）上午9時許，於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，4節車廂變形卡在隧道內，至今已釀成50人死亡。消防署與5縣市消防局聯手花蓮縣消防局救援，於晚間8時許2次搜索後無人員受困，5縣市支援人力歸建，由消防局及花蓮縣消防局後續搜救。

消防署指出，事故發生後，台北市、新北市、基隆市、台東縣、宜蘭縣消防局均派搜救隊前往協助，共動員68車次、179人、救護車33輛。事故共釀成50人死亡，現場48人當場死亡，另有2人送醫後宣告不治。

消防署解釋，第6節車廂下還有半具遺體搶救中以及另有部分屍塊2袋，一度傳出現場死亡人數49人，經確認為現場檢察官不慎將裝有1屍塊的屍袋開立死亡證明編號，因此現場死亡人數由49人修正為48人，加上2人送醫後不治，至今共釀成50人死亡。

消防署表示，晚間8時25分經2次搜索後無人員受困，各縣市支援人力任務結束歸建，消防署特搜及花蓮特搜持續協助運安會處理現場。軍方任務也結束歸建，留下照明器具供現場人員使用。

(中時 )