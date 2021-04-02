台鐵今天（2日）一班從樹林發車至台東的太魯閣號，在花蓮清水隧道疑遭滑落的工程車砸中，造成50人死亡、146人受傷慘劇。前總統陳水扁語出重話表示，當年不能讓高鐵再變台鐵，才費盡苦心多次協助高鐵解決財務危機，讓它安全通車。

高鐵當年發生財務危機，時為總統的陳水扁在2000年、2001年，分別以台糖、開發基金等國有資金挹注高鐵，才讓高鐵順利通車。當時許多政治人物把高鐵罵成廢鐵，稱高鐵是拼裝貨、很危險坐不得，但是現在這些政治人物卻常搭高鐵。

陳水扁2日在臉書《新勇哥物語》貼文表示，在清明連續假期的第一天，台鐵太魯閣號發生重大車禍，造成逾半世紀以來最大的死傷事件，相信全體國人同胞都很難過。這也是他當年不認同高鐵會變成廢鐵的說法，但絕對不能讓高鐵再變台鐵，才費盡苦心多次協助高鐵解決財務危機，並讓它安全通車。

網友回應表示，「高鐵是架高建造不會有這問題。」、「一般工程車或大貨車，車上都要配有4個三角木樁，用來頂住每個車輪後面，以防止手煞車失靈，不致影響車體後滑，而導致發生危險事故，請問為何不遵守呢？」、「平安是福。」

在清明連續假期的第一天，台鐵太魯閣號發生重大車禍，造成逾半世紀以來最大的死傷事件，相信全體國人同胞都很難過。這也是阿扁當年不認同高鐵會變成廢鐵的說法，但絕對不能讓高鐵再變台鐵，才費盡苦心多次協助高鐵解決財務危機並安全通車。 阿扁關心您！ 平安就是福！ 由陳水扁新勇哥物語發佈於 2021年4月2日 星期五

(中時新聞網)