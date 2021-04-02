一群花蓮foodpanda外送員組成「熊貓大軍」，在台鐵事故這天不送單，自告奮勇地將集結物資送往事故災區。(翻攝臉書社團／花蓮人)

一群花蓮foodpanda外送員組成「熊貓大軍」，自告奮勇地將集結物資送往事故災區。(翻攝臉書社團／花蓮人)

台鐵太魯閣號樹林往台東今（2日）發生嚴重死傷事故，造成50人罹難，在一片悲傷之中，還是有令人暖心的一幕。花蓮foodpanda外送員在出軌意外發生後，自告奮勇組成「熊貓大軍」，將物資送往災區，超暖舉動讓民眾直呼，「有你們真好!」。

太魯閣號408次列車今行經花蓮清水隧道時，因邊坡維修工程車不慎滑落至隧道口，駕駛閃避不及發生嚴重碰撞，包括2名駕駛在內，目前已知有50人罹難，146人受傷。

不過，一位網友在臉書社團「花蓮人」中貼出一段影片，一群花蓮foodpanda外送員組成「熊貓大軍」，在台鐵事故這天不送單，自告奮勇地將集結物資送往事故災區。

該網友寫道，「感謝花蓮貓友大隊，犧牲上班時間…集物資一台台機車前進送進災區」。貼文引起網友共鳴，網友紛紛感謝表示，「謝謝這大群無名的英雄……花蓮有你們真好」、「謝謝您們的付出與愛心，辛苦了」、「花蓮人以你們為傲，辛苦你們」、「感恩熊貓們的愛心，有您們真好辛苦了，路上騎車請小心要注意安全喔！」。

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(中時新聞網)