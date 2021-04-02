「車界女神」廖盈婷這次變成了「Bu Bu姐姐」！原來是連假期間在新北市大都會公園的「新北童樂節」大型戶外活動，除了讓小朋友有吃有玩，現場還展出5輛暢銷車，讓廖盈婷與一干車評好友來了場別開生面的戶外車展，帶領大人物色愛車。
「我覺得新北市政府這個想法很好！小朋友有吃有玩，爸爸也不會無聊！」廖盈婷說看過一個影片，老公開車載老婆去大賣場血拚，無聊的老公們湊在一起，成了個男人幫，跟這次新北童樂節的概念很像，大人、小孩都不會無聊。
廖盈婷表示，消費者通常去展間賞車，同行的小朋友可能覺得無聊，而大型的戶外車展也很難得。她很認同新北市這種「跨界」想法，也推薦了國內車種最齊全的品牌，於活動現場展出5台適合家庭、親子的車款，雖然只是展車，但正好有想換車的家庭利用出遊機會，上車體驗，準備買車。
跟「德哥」葉明德、「統哥」李一統、「Eddie哥」楊欣儒、「小七哥」、「二手車達人」小施、藍尼克、「羅哥」羅焜平等車評介紹車子，當然是廖盈婷的拿手好戲，不同的是現場還有跑來跑去的小朋友們，不時製造意外效果。像2日廖盈婷介紹穿黃衣的德哥是「香蕉叔叔」，台下的小朋友卻不太領情，覺得德哥更像小丸子的爺爺「武藏」，還說廖盈婷是「櫻桃子」，令車界女神哭笑不得。
「昨天有正牌香蕉哥哥主持的活動，小朋友超級瘋狂，後來看到我還說我是『Bu Bu姐姐』，還好不是『Pui Pui』（天竺鼠車車），否則應該走不出去。」廖盈婷笑說第一天像在主持兒童節目，第二天家庭日爸爸媽媽越來越多，但是以車會友，氣氛真的很好。活動還有兩天，也歡迎粉絲們趁著連假好天氣，踴躍到場同樂。
新北市政府自2019年起規畫辦理「新北童樂節」大型戶外活動，今年有各式體驗學習攤位、親子野餐活動、行動故事館、卡通明星表演，也可挑戰親子氣墊障礙路跑賽。不同年齡層的孩子們可選擇不同的氣墊路跑挑戰，最重要的是親子攜手合作一起努力跑完全程的成就感，創造出最獨一無二的兒童節回憶。
新北市近年來將大都會公園「熊猴森樂園」營造成一座以全台灣特色動物為主題的親子特色公園，內有31座各具風格的超長溜滑梯，公園內更是生態豐富，非常適合全家親子一同在連假期間前往。平時就有許多親子在此野餐或騎自行車，在新北童樂節期間，更可到場體驗迷你海盜船、夢幻旋轉木馬、草莓摩天輪等多項免費童趣設施。
(中時新聞網)
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