號稱亞洲最大成人平台SWAG，今(2日)晚間驚傳因涉嫌妨礙風化，包括平台負責人劉姓夫妻檔、員工共5人遭警方上門逮捕送辦，消息一傳出也讓該平台的前當家女優吳夢夢聞聲叫好，興奮在IG限時動態Po出報導截圖寫下：「出4啦！」

有「台灣第一女優」之稱的正妹網紅吳夢夢，因為在SWAG平台拍攝「動作片」爆紅，然而她上月卻自爆成為平台黑粉的原因，「從離開到現在靠我影片賺的錢，我可是一分都沒拿到，還硬是不下架，成為黑粉不奇怪吧？」而她在離開期間約10個月，約收益92萬多台幣，平均每月不到10萬收入，對比她的高知名度，也讓網友直呼太慘了。

SWAG被抄，吳夢夢興奮發聲。(取自吳夢夢IG)

撂話已成為SWAG黑粉，且看到一次就酸一次的吳夢夢，稍早得知SWAG被抄的消息，第一時間也在IG限時動態PO報導截圖寫下「出4啦！」，興奮之情溢於言表。

據吳夢夢早前表示，她拍一部片光成本就要5到8萬，還不包含片酬，更扯的是，從她離開平台到現在，期間10個月影片收入約92萬多台幣，至今一分錢都沒拿到，還收到對方寄來的存證信函，表示她放在其他平台的影片沒有使用權，若不下架就開告，讓她傻眼：「我覺得那是我的創作阿，又沒用到你SWAG資源，就從2020/5走司法流程到現在了。」表示一切就交給法律裁定吧，她已心力交瘁。

(中時新聞網)