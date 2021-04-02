台北慈濟醫院院長趙有誠、副院長徐榮源前往關心傷者。（台北慈濟醫院提供）

台鐵太魯閣408車次從樹林開往台東，今（2日）上午9時28分發生出軌，截至晚間9時統計，死亡人達50人，大量傷者第一時間被送往花蓮四家醫院治療；其中，出遊的新北市一家四口於晚間6時30分轉院至台北慈濟醫院，16歲大女兒鎖骨骨折傷勢較嚴重，今（2日）晚間已安排手術治療。

據悉，陳姓一家4口搭乘台鐵太魯閣號408車次要前往花蓮出遊，事故造成54歲陳姓父親左腿膝蓋骨骨折，49歲陳妻頭部撞傷，16歲大女兒鎖骨骨折，14歲小女兒輕微擦傷，陳男、陳妻及小女兒傷口處置後安排住進骨科病房觀察。

另外，大女兒鎖骨骨折傷勢較為嚴重，已安排手術治療。台北慈濟醫院院長趙有誠、副院長徐榮源第一時間接獲轉院訊息，即到急診現場安排相關醫療作業，以利傷者治療，並於傷者到院時予以關懷。

趙有誠指出，傷者為新北市居民，考量住家距離與傷勢，在羅東博愛醫院的協助下轉院，台北慈濟醫院有足夠的醫療量能，將提供傷者最好的照顧。

(中時新聞網)