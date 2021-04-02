太魯閣號火車脫軌事故，引發重大傷亡，各產壽險公司都嚴陣以待！各大產壽險公司都已啟動應變措施提供快速理賠及各項關懷服務，國壽、國泰世紀產險、台壽、新光人壽、中國人壽、全球人壽則宣布針對身故的保戶將發放慰問金10萬元，而富邦人壽提供保戶20萬元身故慰問金、南山人壽的慰問金更擴大到保戶、非保戶都有，三商美邦人壽人壽則提供死亡保戶每人3萬元慰問金、元大人壽則提供慰問金5000元。

花蓮秀林地區2日上午發生太魯閣火車脫軌事故，國泰產險、國泰人壽表示，已第一時間啟動相關服務機制。國泰人壽以及國泰產險雙雙以實際行動，協助此次事故者，發放「保戶慰問金」，對於此次受傷的保戶提供受傷門診2000元、一般住院1萬、加護病房5萬、身故10萬元。

台灣人壽也表示，即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務。針對保戶若因本次事故死亡，每位保戶10萬元慰問金、因本次事故住院治療，每位保戶5,000元慰問金。另外也啟動快速理賠服務，主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，以關懷保戶及協助保戶快速獲得理賠，其身故件及失蹤件從寬認定。

南山人壽則針對「保戶」、「非保戶」提出關懷服務措施。針對保戶慰問金：不幸身故保戶每人10萬元、加護病房保戶每人6萬元、一般病房保戶每人2萬元。針對「非保戶」不幸身故每人5萬元、加護病房每人3萬元、一般病房每人1萬元，希望能善盡企業之力，表達關懷共渡難關。

新光人壽也指出，第一時間成立緊急應變關懷小組，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫並針對受傷與住院保戶分別發放二千元與一萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。

中國人壽指出，針對保戶慰問金：不幸身故保戶每人10萬元、加護病房保戶每人6萬元、一般病房保戶每人2萬元、門診2000元。

富邦人壽指出，有22名富邦人壽保戶，包括12名傷者與10名身故者，身故總保額為1,504萬元。已於第一時間成立「關懷應變小組」致以最深切的慰問，祈願旅客及救災平安，除了啟動多項緊急關懷服務措施，亦提供保戶20萬元身故慰問金，及住加護病房5萬元、一般病房2萬元、受傷未住院5千元，以表關心。

全球人壽也宣布發放台鐵太魯閣號事故「保戶慰問金」，提供保戶身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元、門診2,000元。

元大人壽指出，針對因太魯閣號意外身故或受傷的保戶提供慰問金5000元。

三商美邦人壽則宣布，針對此次事故給予死亡保戶每人3萬元，加護病房住院保戶每人1萬元，一般病房住院保戶每人5千元的慰問金。

(工商 )