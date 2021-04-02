清明連假第一天，台鐵太魯閣號今早行經花蓮大清水隧道發生出軌意外，國民黨發布新聞稿，對事故中罹難者及家屬表達深切哀悼，並期盼傷者早日康復，也對所有參與救援人員的辛勞表達敬意與愛意；除了為傷者祈福，也將督促運安會完整調查、究責改善，預防再次發生類似的重大交通事故。

國民黨發言人何志勇說，今天是清明連假第一天，一早他隻身在北車的人群中趕搭開往台中的高鐵列車去幫前總統馬英九的「大九學堂」學生營隊，由於他的妻小明天也要搭高鐵南下探親，但他因公務無法同行，搭車前曾有念頭一閃，希望連假期間火車交通運輸順利平安。

何志勇表示，抵達台中後乍聞台鐵列車出軌事故，傷亡人數不斷增加，司機也因公殉職，心中真的很難過；2018年普悠馬號不幸的事故，也令許多國人心碎。

何志勇認為，此刻，希望政府全力搶救尚未脫困的民眾，給傷患即時的救治，受影響的旅客得到必要的協助，也請大家一起集氣，為所有受困乘客和搜救人員加油，希望能有更多人可以安全脫困。

何志勇指出，每逢假期，老百姓不只需要能買到返鄉車票，更需要一條能安全回家的路；不分朝野，我們要一起努力，期許「天佑台灣！」

(中時 )