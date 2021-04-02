清明節連假首日，台鐵太魯閣408次列車樹林往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生事故，疑似一輛工程車沒停好滑落邊坡，與列車擦撞，釀成重大死傷；目前已尋獲50具遺體，另有156人受傷送醫。行政院晚間下令，明起全國降半旗3天，以追思悼念。
台鐵局晚間的記者會指出，李姓工程主任駕駛工程車停放於邊坡，疑似手煞車緊韌，便從邊坡滑落至軌道上，導致剛出隧道的太魯閣號完全來不及反應，正面撞擊，車頭（第8車）受創甚深。台鐵證實，新婚沒多久的袁姓司機員，以及隨車的江姓助理司機員，雙雙在事故中殉職。
總統蔡英文也再臉書表示，在連假第一天就發生事故，造成重大傷亡，她和國人同感哀傷。整起事故，目前還在傾全力搶救的階段，她聽取應變中心簡報後，做出四個指示：持續盡全力來搶救、全力協助死傷者家屬、在最短時間內調度搶修交通以及徹查事故原因。最後，蔡總統祈願罹難者安息，傷者早日康復。
行政院晚間下令，明起全國降半旗3天，以追思悼念。
(中時新聞網)
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